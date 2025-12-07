Головне за неділю, 7 грудня: майже 140 боєзіткнень, атаки на Харківщину, відключення світла

Бойові дії на Донеччині, 139 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по греблі Печенізького водосховища. Яким запам’ятається 1383-й день повномасштабної війни.

Унаслідок атак Росії у Харківській області загинули чотири людини, ще десятеро постраждали.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, впродовж дня 7 грудня російська армія здійснила низку ударів по населених пунктах Харківщини. Окупанти завдали авіаудару по селу Подоли Купʼянського району. Загинула 70-річна жінка, ще одна – 68 років – дістала поранення. Пошкоджено будинки.

У Купʼянську-Вузловому загинула 68-річна жінка, постраждав 69-річний чоловік. У населеному пункті зафіксовано руйнування житлової інфраструктури.

Пізніше Нацполіція повідомила, що в селищі Куп'янськ-Вузловий від отриманих травм помер чоловік.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 грудня відбулося 139 бойових зіткнень. Українські захисники дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 грудня – в новині.

Російська армія завдала удару по греблі Печенізького водосховища у Харківській області, повідомив селищний голова Печенізької громади Олександр Гусаров.

За словами Гусарова, станом на 12:00 рух по дорожньому полотну греблі було повністю припинено. Посадовець зазначив, що інші подробиці щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень він повідомить пізніше. "Це був ракетний удар. Обійшлося, слава Богу, без жертв, хоча рух по цій греблі був дуже жвавий. Зараз фахівці вивчають ступінь пошкоджень", — сказав Гусаров Суспільному.

Печенізьке водосховище розташоване у Чугуївському районі Харківської області. Гребля через нього розташована на території Печенізької громади і під час активних бойових дій у 2022 році слугувала так званою "дорогою життя" — саме через неї цивільні могли евакуюватися з тимчасово окупованих територій.

Російські війська неодноразово обстрілювали Печенізьку греблю. 20–22 вересня 2022 року окупанти намагалися зруйнувати дамбу, завдаючи ракетних ударів, унаслідок чого було пошкоджено верхній шлюз.

Завтра, 8 грудня, в усіх регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - зазначили в Укренерго.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо.

Застосовано запобіжний захід до спільника народної депутатки у справі про 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо запровадження санкцій РНБО, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Сьогодні слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до одного з учасників групи осіб, яких разом із нардепкою викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Подробиці – в новині.

На 79-му році життя помер український кінорежисер, сценарист і педагог В'ячеслав Криштофович, повідомила Національна спілка кінематографістів України.

У його доробку зокрема фільми “Самотня жінка бажає познайомитися”, “Автопортрет невідомого”, “Ребро Адама” і “Приятель небіжчика”.

“Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його “дрібниць життя” у кадрі ставала суттєвою. І ранні роботи, і пізні серіали, і сценарії, створені ним у співпраці, – все це свідчення виняткового таланту та чесності у професії”, – йдеться в дописі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!