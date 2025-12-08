Мер Чернівців: у місті сморід через скидання відходів Лужанського спиртзаводу у каналізацію

Поліція відкрила кримінальну справу за заявою міської влади Чернівців щодо скидання відходів Лужанського спиртзаводу у каналізацію.

Про це повідомив Чернівецький міський голова Роман Клічук.

“На сьогодні основною причиною смороду є скидання в нашу каналізацію відходів Лужанського спиртзаводу, який працює взагалі без очисних споруд”, - написав Клічук.

Він уточнив, що речовина, яку зливають, називається барда - це надзвичайно токсичний продукт пероробки спирту. Оскільки речовина повністю знищує мікрофлору на очисних станціях, відходи належним чином не переробляються, потрапляють в Прут, через що виникає сморід.

Чернівецький міський голова зазначив, що штрафи та постійне перекриття каналізації заводу не дають результатів, оскільки охоронці просто зривають пломби і продовжують зливання барди.

“Цікаво, що під час перекриття каналізації, дивним чином завод не зачинявся. Певно, барду вивозили де-інде”, - зауважив Клічук.

На його думку, голова Мамаївської громади самоусунулася від вирішення проблеми, оскільки тоді частина Лужан залишиться без водовідведення.