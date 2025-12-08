Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість загиблих внаслідок атаки росіян по Тернополю зросла до 38 осіб

Наразі безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих.

Кількість загиблих внаслідок атаки росіян по Тернополю зросла до 38 осіб
Зруйнований росіянами 19 листопада будинок у Тернополі
Фото: Нацполіція

У Тернополі виявлено ще двох загиблих людей, які раніше вважалися безвісти зниклими після атаки російських окупантів по житловому будинку.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

“Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них - 8 дітей”, - повідомив Зюбенко.

Він додав, що наразі безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих.

Слідчі дії тривають.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies