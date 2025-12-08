Кількість загиблих внаслідок атаки росіян по Тернополю зросла до 38 осіб

У Тернополі виявлено ще двох загиблих людей, які раніше вважалися безвісти зниклими після атаки російських окупантів по житловому будинку.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

“Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них - 8 дітей”, - повідомив Зюбенко.

Він додав, що наразі безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих.

Слідчі дії тривають.