Кількість загиблих внаслідок атаки росіян по Тернополю зросла до 38 осіб

У Тернополі виявлено ще двох загиблих людей, які раніше вважалися безвісти зниклими після атаки російських окупантів по житловому будинку.
Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.
“Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них - 8 дітей”, - повідомив Зюбенко.
Він додав, що наразі безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих.
Слідчі дії тривають.
2 грудня у лікарні померла жінка, поранена внаслідок ракетного удару по Тернополі. Таким чином станом на 2 грудня кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 36 осіб.
Наприкінці листопада померла 12-річна жертва російського удару по Тернополі, дівчинка Андріяна.
Росія атакувала Тернопіль крилатими ракетами "Х-101", випущені з літаків Ту-95МС стратегічної авіації.
Будинок у Тернополі на вул. Стуса, 8 зазнав значного руйнування внаслідок прямого влучання російської ракети, його демонтують.