У ЗСУ з’явиться 7 тисяч цифрових офіцерів, - Федоров

У війську запроваджується IT-вертикаль. 

У ЗСУ з’явиться 7 тисяч цифрових офіцерів, - Федоров
Ілюстративне фото
Фото: val.ua

У Збройних силах запроваджується армійська IT-вертикаль до якої буде входити щонайменше 7 тис. цифрових офіцерів.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Спільно з Міноборони та Генеральним штабом будуємо єдину цифрову IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ — починаючи від батальйону", - зазначив він.

Завдання цифрових офіцерів:

  • впроваджувати системи в підрозділах;
  • збирати та надавати зворотний звʼязок;
  • розуміти реальні потреби;
  • стати замовниками та архітекторами рішень;
  • формувати ІТ-культуру в Силах оборони.

"Завдяки новій структурі ми зможемо значно пришвидшити цифровізацію армії. Ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових", - наголосив Федоров. 

Він також нагадав, що від початку створення Мінцифри побудували унікальну організаційну структуру на рівні держави - інститут CDTO. Сьогодні заступники з цифрової трансформації працюють у міністерствах, обласних радах, органах місцевого самоврядування та громадах. 

"Саме CDTO допомагають цифровізувати кожну сферу життя — від охорони здоровʼя до економіки та соціальної сфери. Упевнений, масштабування успішного досвіду CDTO на всю вертикаль Сил безпеки і оборони допоможе Україні отримати додаткову перевагу в технологічній війні", - додав міністр. 
