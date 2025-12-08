У Збройних силах запроваджується армійська IT-вертикаль до якої буде входити щонайменше 7 тис. цифрових офіцерів.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Спільно з Міноборони та Генеральним штабом будуємо єдину цифрову IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ — починаючи від батальйону", - зазначив він.
Завдання цифрових офіцерів:
- впроваджувати системи в підрозділах;
- збирати та надавати зворотний звʼязок;
- розуміти реальні потреби;
- стати замовниками та архітекторами рішень;
- формувати ІТ-культуру в Силах оборони.
"Завдяки новій структурі ми зможемо значно пришвидшити цифровізацію армії. Ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових", - наголосив Федоров.
Він також нагадав, що від початку створення Мінцифри побудували унікальну організаційну структуру на рівні держави - інститут CDTO. Сьогодні заступники з цифрової трансформації працюють у міністерствах, обласних радах, органах місцевого самоврядування та громадах.
"Саме CDTO допомагають цифровізувати кожну сферу життя — від охорони здоровʼя до економіки та соціальної сфери. Упевнений, масштабування успішного досвіду CDTO на всю вертикаль Сил безпеки і оборони допоможе Україні отримати додаткову перевагу в технологічній війні", - додав міністр.