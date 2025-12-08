У Збройних силах запроваджується армійська IT-вертикаль до якої буде входити щонайменше 7 тис. цифрових офіцерів.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Спільно з Міноборони та Генеральним штабом будуємо єдину цифрову IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ — починаючи від батальйону", - зазначив він.

Завдання цифрових офіцерів:

впроваджувати системи в підрозділах;

збирати та надавати зворотний звʼязок;

розуміти реальні потреби;

стати замовниками та архітекторами рішень;

формувати ІТ-культуру в Силах оборони.

"Завдяки новій структурі ми зможемо значно пришвидшити цифровізацію армії. Ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових", - наголосив Федоров.

Він також нагадав, що від початку створення Мінцифри побудували унікальну організаційну структуру на рівні держави - інститут CDTO. Сьогодні заступники з цифрової трансформації працюють у міністерствах, обласних радах, органах місцевого самоврядування та громадах.

"Саме CDTO допомагають цифровізувати кожну сферу життя — від охорони здоровʼя до економіки та соціальної сфери. Упевнений, масштабування успішного досвіду CDTO на всю вертикаль Сил безпеки і оборони допоможе Україні отримати додаткову перевагу в технологічній війні", - додав міністр.