Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція затримала чоловіка, підозрюваного в причетності до вибуху на Укрпошті в Києві у жовтні

Це - 52-річний киянин, який продав мешканцеві Тернополя боєприпаси для виготовлення "сувенірів".

Поліція затримала чоловіка, підозрюваного в причетності до вибуху на Укрпошті в Києві у жовтні
Вибух на Укрпошті (архівне фото)
Фото: поліція

Поліцейські Києва затримали другого фігуранта, ймовірно причетного до вибуху на "Укрпошті" у Солом’янському районі столиці в жовтні цього року. Тоді, під час огляду посилки стався вибух внаслідок чого постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 40-річний мешканець Тернополя придбав боєприпаси через оголошення в інтернеті для виготовлення з них сувенірів. Він зробив на них гравіювання і відправив поштою.

"Вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду. Чоловіка було затримано та оголошено йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - зазначили в Нацполіції.

Продавцем виявився 52-річний киянин, який нелегально збував вибухові предмети. Під час обшуку в нього виявили та вилучили боєприпаси: постріл гранатомету, частини від боєприпасів та набої. Наразі правоохоронці встановлюють джерела походження вилученого. Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу – носіння, зберігання, придбання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

Що відомо про вибухи на Укрпошті 

  • 30 жовтня на об'єкті "Укрпошти" в Києві стався вибух. Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей на сортувальному центрі. 
  • Унаслідок вибуху постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби. 
  • 31 жовтня правоохоронці затримали відправника посилки.  Також завдяки вжитим заходам вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies