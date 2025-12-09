Поліція затримала чоловіка, підозрюваного в причетності до вибуху на Укрпошті в Києві у жовтні

Поліцейські Києва затримали другого фігуранта, ймовірно причетного до вибуху на "Укрпошті" у Солом’янському районі столиці в жовтні цього року. Тоді, під час огляду посилки стався вибух внаслідок чого постраждали п’ятеро громадян: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 40-річний мешканець Тернополя придбав боєприпаси через оголошення в інтернеті для виготовлення з них сувенірів. Він зробив на них гравіювання і відправив поштою.

"Вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду. Чоловіка було затримано та оголошено йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - зазначили в Нацполіції.

Продавцем виявився 52-річний киянин, який нелегально збував вибухові предмети. Під час обшуку в нього виявили та вилучили боєприпаси: постріл гранатомету, частини від боєприпасів та набої. Наразі правоохоронці встановлюють джерела походження вилученого. Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу – носіння, зберігання, придбання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Що відомо про вибухи на Укрпошті