ДБР встановило факт відвідування Бюро учасниками злочинної групи «Мідас»

Мету візиту та причетних працівників Бюро слідство вже встановило. ДБР також перевіряє можливий тиск угруповання «Мідас» на слідчих та вплив на розслідування справ «Енергоатому».

Державне бюро розслідувань уже майже місяць проводить окреме досудове розслідування щодо можливих спроб незаконного впливу на працівників ДБР з боку фігурантів кримінальної організації «Мідас».

Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив керівник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець.

Він нагадав, що провадження ДБР було розпочато 27 днів тому. За його словами, слідство зосереджене на двох напрямках: можливому отриманні працівниками ДБР непрямих вигод та з’ясуванні фактів можливого тиску на посадових осіб ДБР, зокрема — у кримінальних провадженнях, пов’язаних із «кейсами Енергоатому».

«Основна кваліфікація, з якої ми стартували, спрямована на встановлення обставин можливого отримання непрямих вигод працівниками ДБР та перевірку інформації щодо впливу на перебіг і перспективи розслідувань», — пояснив він.

Посадовець окремо зазначив, що слідство реагує також на інформацію, озвучену у ЗМІ та на аудіозаписах, де учасники злочинної групи «Мідас» обговорювали можливість тиску на ДБР та проведення обшуків «на замовлення».

«Це ті факти, які були оприлюднені в медіа, — сказав він. — Ми перевіряємо будь-які можливі непрямі дії, спрямовані на незаконний вплив».

Що вже зроблено слідством

За час розслідування, розповів керівник ДБР, проведено «значний обсяг» слідчих та процесуальних дій. Станом на ранок дня засідання здійснено понад 90 слідчих і процесуальних дій.

Серед них:

47 допитів свідків, не лише чинних працівників ДБР, а й інших осіб, «які так чи інакше фігурують у матеріалах, що стали публічними» у контексті угрупування «Мідас»;

12 впізнань за фотознімками;

призначення двох комплексних судово-психологічних семантико-текстуальних експертиз;

огляд десятків відеозаписів судових засідань у ВАКС щодо фігурантів справи «Мідаса»;

один огляд мобільного телефона, в якому виявлені відомості, важливі для цього провадження.

Крім того, Бюро направило 28 запитів до різних структур та окремих осіб, отримавши відповіді на 26 із них.

Встановлено факт відвідування ДБР учасниками «Мідаса»

Одним із підтверджених епізодів, за словами керівника ГСУ, є факт відвідування приміщення ДБР членами злочинної групи «Мідас». Мету візиту та причетних працівників Бюро слідство вже встановило.

Учасники групи, за його словами, зустрічалися зі слідчим ДБР та його безпосереднім керівником, які вели окреме кримінальне провадження.

«На підтвердження своїх слів вони навіть надали мобільний телефон для огляду — з перепискою, що має виключно робочий характер. Ця переписка долучена до матеріалів справи», — підкреслив він.

«Основна мета ДБР — здійснення досудового розслідування. Усі робочі зустрічі й комунікації мають на меті виконання завдань конкретних кримінальних проваджень», — заявив він.

Те провадження, у рамках якого встановлено відвідування представниками «Мідаса» приміщення ДБР, триває.

«У ньому вже повідомлено про підозру кільком особам, і ще планується повідомлення про підозри», — уточнив посадовець, додавши, що Бюро готове надати всю інформацію, яка може бути оголошена без шкоди слідству.

Під час засідання ТСК голова Комітету ВРУ з антикорупційної політики Анастасія Радіна («Слуга народу») уточнила у представника ДБР чи йде мова про візит до ДБР Ігоря Миронюка, який фігурує у справі «Мідас» про розкрадання в «Енергоатомі» та має прізвисько «Рокет».

Дмитро Мірковець підтвердив, що мова йде саме про Миронюка.