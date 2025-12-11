НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернгівщині РФ пошкодила лісогосподарське підприємство і поранила чоловіка

Виникла пожежа, її загасили рятувальники ДСНС.

На Чернгівщині РФ пошкодила лісогосподарське підприємство і поранила чоловіка
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Національна поліція

Вранці 11 грудня російські війська завдали дронового удару по Чернігівській області. Пошкоджене лісогосподарське підприємство, поранений чоловік.

Про це повідомила Національна поліція

"Сьогодні вранці росіяни атакували безпілотником цивільну інфраструктуру в місті Носівка Ніжинського району", – написали там. 

Внаслідок ворожого удару травмований 65-річний чоловік. Постраждалого доставлено до лікарні. Пошкоджень також зазнала адмінбудівля лісогосподарського підприємства. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники ДСНС.

Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Національна поліція
Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Поліція документує наслідки атаки. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies