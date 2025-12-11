На Чернгівщині РФ пошкодила лісогосподарське підприємство і поранила чоловіка

Виникла пожежа, її загасили рятувальники ДСНС.

Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Вранці 11 грудня російські війська завдали дронового удару по Чернігівській області. Пошкоджене лісогосподарське підприємство, поранений чоловік.

Про це повідомила Національна поліція.

"Сьогодні вранці росіяни атакували безпілотником цивільну інфраструктуру в місті Носівка Ніжинського району", – написали там.

Внаслідок ворожого удару травмований 65-річний чоловік. Постраждалого доставлено до лікарні. Пошкоджень також зазнала адмінбудівля лісогосподарського підприємства. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники ДСНС.

Фото: Національна поліція Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Поліція документує наслідки атаки. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).