Росія гальмує обмін полоненими, хоча була домовленість провести його до Нового року

Росіяни почали гальмувати обміни полоненими, тому що хочуть змусити Україну до загальних домовленостей, вважає президент Володимир Зеленський. Зустріч стосовно обмінного процесу проводив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, повідомив глава країни на зустрічі з журналістами 11 грудня.
Сторони погодили, що буде великий обмін до нового року. І що має іти робота над списками.
“«Рускі» почали гальмувати ці процеси, тому що хочуть загальних домовленостей. На мій погляд, саме це відбувається. Якщо у нас буде формування всіх цих процесів, то ми повернемось знову до рішень про обмін. У Рустема Умєрова була зустріч про обміни. Сторони погодили, що буде такий достатньо великий обмін до нового року і що треба проговорювати списки. Але зараз саме з «рускої» сторони є гальмування”, – сказав він.
- Цього літа Україна і Росія провели кілька великих обмінів полоненими після домовленостей у Стамбулі. Але в жовтні процес зупинився. Попередній обмін був 2 жовтня: тоді додому повернулися і військові, і цивільні.