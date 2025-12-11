Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росія гальмує обмін полоненими, хоча була домовленість провести його до Нового року

Президент пов'язує це з тиском на те, щоб українці погодилися на інші умови. 

Росіяни почали гальмувати обміни полоненими, тому що хочуть змусити Україну до загальних домовленостей, вважає президент Володимир Зеленський. Зустріч стосовно обмінного процесу проводив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, повідомив глава країни на зустрічі з журналістами 11 грудня. 

Сторони погодили, що буде великий обмін до нового року. І що має іти робота над списками.

“«Рускі» почали гальмувати ці процеси, тому що хочуть загальних домовленостей. На мій погляд, саме це відбувається. Якщо у нас буде формування всіх цих процесів, то ми повернемось знову до рішень про обмін. У Рустема Умєрова була зустріч про обміни. Сторони погодили, що буде такий достатньо великий обмін до нового року і що треба проговорювати списки. Але зараз саме з «рускої» сторони є гальмування”, – сказав він.

  • Цього літа Україна і Росія провели кілька великих обмінів полоненими після домовленостей у Стамбулі. Але в жовтні процес зупинився. Попередній обмін був 2 жовтня: тоді додому повернулися і військові, і цивільні.
