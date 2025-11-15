Умєров заявив про активацію стамбульських домовленостей щодо звільнення 1 200 українців з російського полону

Секретар РНБО Рустем Умєров ввечері 15 листопада заявив, що за дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону.

“У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців”, – повідомив Умєров.

Він зазначив, що найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

“Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними”, – написав секретар РНБО.