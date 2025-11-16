Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Авторку LB.ua Інну Вареницю нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

Президент Зеленський з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку нагородив орденами українських журналістів. Чотирьох, на жаль, посмертно.

Авторку LB.ua Інну Вареницю нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
Інна Варениця
Фото: Зоряна Стельмах

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку нагородив орденами українських журналістів. Серед них - авторка LB.ua Інна Варениця

Цього року вона стала переможницею конкурсу "Честь професії" 2025  у спеціальній номінації від Комісії з журналістської етики - "Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів і журналістської етики під час війни". Також у 2025 році Інна була лауреаткою премії "УП-100. Сила жінок" від видання "Українська правда".

Про це йдеться в указі президента 847/2025 від 15 листопада. 

Зазначається, що представники медіа отримали відзнаку "за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю".

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримали: авторка Lb.ua Інна Варениця; кореспондентка "Вгору.Херсон" Олена Гнітецька; фотокореспондент "Телеграф медіа" Ян Доброносов; телеоператора відділу регіональної редакції товариства "Ми - Україна" Дар'я Зирянова; репортер-фрилансер, член Української асоціації професійних фотографів (UАРР) Георгій Іванченко; виконавчий директор Академії української преси Андрій Коваленко; старший кореспондент спеціального відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" Олександр Количев; кореспондент програми "Воєнкор" Євген Коптєв; журналістка польського телеканалу "TVN 24" Аліна Макарчук; генеральна продюсерка товариства "УНІАН ТБ" Іванна Найда; фотокореспондента Reuters Валентин Огіренко; заступник гендиректора ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія "1+1" Сергій Попов; ведуча 24 каналу АО Телерадіокомпанія "Люкс" Катерина Соляр; директор технічного відділу служби товариства "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" (ICТV) Володимир Харченко; кореспондентка спеціального відділу редакції товариства "Національні інформаційні системи" Світлана Шекера; телеоператор відділу товариства “Національні інформаційні системи” Олександр Яновський. 

Посмертно нагороджені орденом: кореспондентка відділу редакції Держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" Олена Губанова; фотограф, учасник команди "Ukrainer" Костянтин Гузенко; телеоператор відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" Євген Кармазін; фотожурналіст агенції "Hans Lucas" (Франція) Антоні Лаллікан. 

Також президент нагородив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня радіоведучу рaдіо "ROKS" Приватного підприємства "Фірма "Лямін" Наталію Сотник.
