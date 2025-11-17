Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
France 24: Україна і Франція можуть укласти 10-річну угоду про постачання винищувачів Rafale

Договір можуть підписати під час поїздки Зеленського до Франції. 

Фото: EPA/UPG

Україна і Франція готуються укласти угоду про співпрацю в сфері стратегічної авіації. Підписання 10-річного договору може відбутися під час нинішньої поїздки українського президента Володимира Зеленського до Франції, передає France 24 з посиланням на два джерела. 

Угода може включати постачання українцям багатоцільових бойових літаків Rafale. Деякі з них можуть надходити з французьких запасів, хоча більшість буде надана в довгостроковій перспективі.

Очікується, що французькі літаки стануть частиною анонсованого Україною флоту з 250 бойових літаків. До нього увійдуть і американські F-16 та шведські Grippen. 

За даними співрозмовників журналістів, договір також може включати надання більшої кількості систем SAMP/T. Поки незрозуміло, чиїм коштом це фінансуватиметься. 

На брифінгу для ЗМІ перед візитом Зеленського офіс Макрона заявив, що метою є "поставити французький досвід у збройовій промисловості на службу обороні України" та "дати їй змогу придбати системи, необхідні для реагування на російську агресію".

У понеділок вранці Зеленський відвідає брифінг різних виробників, зокрема виробника літаків Dassault, перш ніж підписати лист про наміри та контракти пізніше. 

Rafale

Dassault Rafale – це бойові французькі довреактивні винищувачі, що перебувають на озброєння Повітряних сил Франції. Здатні діяти як з авіаносця, так і з берегової бази. 

Виробник заявляв, що повністю універсальний "Рафаль" здатний виконувати всі бойові авіаційні завдання: забезпечення переваги в повітрі та протиповітряну оборону, безпосередню повітряну підтримку, глибоко глибинні удари, розвідку, протикорабельні удари та ядерне стримування. "Рафаль" надійшов на озброєння ВМС Франції у 2004 році та ВПС Франції у 2006 році. 

Ці літаки користуються великим попитом в світі. Зараз "Рафаль" має більше експортних замовлень, ніж французьких.
﻿
