France 24: Україна і Франція можуть укласти 10-річну угоду про постачання винищувачів Rafale

Україна і Франція готуються укласти угоду про співпрацю в сфері стратегічної авіації. Підписання 10-річного договору може відбутися під час нинішньої поїздки українського президента Володимира Зеленського до Франції, передає France 24 з посиланням на два джерела.
Угода може включати постачання українцям багатоцільових бойових літаків Rafale. Деякі з них можуть надходити з французьких запасів, хоча більшість буде надана в довгостроковій перспективі.
Очікується, що французькі літаки стануть частиною анонсованого Україною флоту з 250 бойових літаків. До нього увійдуть і американські F-16 та шведські Grippen.
За даними співрозмовників журналістів, договір також може включати надання більшої кількості систем SAMP/T. Поки незрозуміло, чиїм коштом це фінансуватиметься.
На брифінгу для ЗМІ перед візитом Зеленського офіс Макрона заявив, що метою є "поставити французький досвід у збройовій промисловості на службу обороні України" та "дати їй змогу придбати системи, необхідні для реагування на російську агресію".
У понеділок вранці Зеленський відвідає брифінг різних виробників, зокрема виробника літаків Dassault, перш ніж підписати лист про наміри та контракти пізніше.
- Про намір створити флот з 250 бойових літаків Зеленський повідомив в жовтні. Він сказав, що 150 з них – це шведські Grippen, угоду про постачання яких Київ та Стокгольм уклали за деякий час до цієї заяви. Тоді ж український президент підтверджував ведення переговорів з Францією про надання літаків Rafale.