Дніпро перебуває під атакою російських БпЛА

Ввечері 17 листопада російська окупаційна армія атакує Дніпро безпілотниками.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
“Через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі”, - написав він.
Гайваненко закликав не нехтувати правилами безпеки, оскільки загроза зберігається.
У ніч на 15 листопада російська армія атакувала безпілотниками місто Дніпро. Там виникли пожежі. Також під обстрілами опинилися Нікопольський і Синельниківський райони.
Зокрема, російські військові влучили у дніпровський склад одного з двох найбільших фармацевтичних дистрибʼюторів країни "Оптіма-Фарм".