Війна

Росіяни знову знищили склад одного з найбільших фармдистрибʼюторів України

Розмір завданих збитків наразі невідомий.

Росіяни знову знищили склад одного з найбільших фармдистрибʼюторів України
ілюстративне фото
Фото: Telegram

Російські військові влучили у дніпровський склад одного з двох найбільших фармацевтичних дистрибʼюторів країни "Оптіма-Фарм".

Про це компанія повідомила “Економічній правді”.

Склад був повністю знищений, однак ніхто зі співробітників не постраждав. Розмір завданих збитків наразі невідомий.

Знищений склад обслуговував південні області України.

Це вже третя атака на склади "Оптіма-Фарм". 25 жовтня у Києві було зруйновано складський комплекс та офіс компанії, збитки тоді оцінювали у межах 100 мільйонів доларів. Ця атака знищила 20% місячного запасу ліків України.

Також 28 серпня росіяни в результаті ракетної атаки на Київ обстріляли фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм".
