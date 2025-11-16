Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: росіяни продовжують штурмувати район Антонівських мостів на Херсонщині

Ворог намагається штурмувати залізничний Антонівський міст.

Російська армія знову намагається безуспішно штурмувати Антонівські мости у Херсонській області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Liga.net.

Упродовж минулої доби російські війська здійснили три спроби штурму на Придніпровському напрямку. Ворог намагався витіснити українських військових у районі автомобільного Антонівського мосту.

Вже уранці 16 листопада російська армія здійснила одну штурмову дію, зі спробою наступу вже біля залізничного Антонівського мосту. 

За добу росіяни завдали ударів із використанням 40 некерованих авіаційних ракет.
Теми: , ,
