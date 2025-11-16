Сили оборони: росіяни продовжують штурмувати район Антонівських мостів на Херсонщині

Російська армія знову намагається безуспішно штурмувати Антонівські мости у Херсонській області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Liga.net.

Упродовж минулої доби російські війська здійснили три спроби штурму на Придніпровському напрямку. Ворог намагався витіснити українських військових у районі автомобільного Антонівського мосту.

Вже уранці 16 листопада російська армія здійснила одну штурмову дію, зі спробою наступу вже біля залізничного Антонівського мосту.

За добу росіяни завдали ударів із використанням 40 некерованих авіаційних ракет.