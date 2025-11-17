У порту Ізмаїл після атаки росіян пошкоджено обладнання на борту цивільного судна під прапором Туреччини

Після нічної російської атаки на порт Ізмаїл загорілося обладнання для перекачування газу, розміщене на борту цивільного судна під прапором Туреччини.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

На місці події працює оперативний штаб під головуванням начальника Ізмаїльської районної військової адміністрації. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, зокрема - команди, оснащені роботизованими комплексами, а також усі необхідні допоміжні служби.

Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців. За інформацією місцевої влади, підстав для евакуації населення наразі немає.

"ДП "Адміністрація морських портів України" бере участь у всіх координаційних процесах і діє в межах своєї компетенції для мінімізації ризиків та забезпечення безпеки. Офіційна інформація оновлюватиметься в міру надходження даних", - йдеться в повідомленні.