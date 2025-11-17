Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
"Відповіді сповнені пропаганди": італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв'ю з Лавровим
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
У порту Ізмаїл після атаки росіян пошкоджено обладнання на борту цивільного судна під прапором Туреччини

На місці події працює оперативний штаб.

У порту Ізмаїл після атаки росіян пошкоджено обладнання на борту цивільного судна під прапором Туреччини
морпорт Ізмаїл (архівне фото)
Фото: АМПУ

Після нічної російської атаки на порт Ізмаїл загорілося обладнання для перекачування газу, розміщене на борту цивільного судна під прапором Туреччини.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. 

На місці події працює оперативний штаб під головуванням начальника Ізмаїльської районної військової адміністрації. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, зокрема - команди, оснащені роботизованими комплексами, а також усі необхідні допоміжні служби. 

Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців. За інформацією місцевої влади, підстав для евакуації населення наразі немає.

"ДП "Адміністрація морських портів України" бере участь у всіх координаційних процесах і діє в межах своєї компетенції для мінімізації ризиків та забезпечення безпеки. Офіційна інформація оновлюватиметься в міру надходження даних", - йдеться в повідомленні. 
﻿
