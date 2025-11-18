На Харківщині затримали підозрюваного, який допомагав РФ готувати наступ на регіон

Тепер чоловікові загрожує 8 років тюрми.

Служба безпеки затримала ще одного імовірного російського інформатора на Харківщині. Ним виявився 62-річний мешканець Ізюма, якого підозрюють у допомозі військовому командуванню РФ готувати наступ на регіон.

Як повідомили у СБУ, фігурант відстежував та передавав рашистам геолокації українських військ, що тримають оборону на цьому стратегічно важливому напрямку бойових дій.

Фото: СБУ Затриманий підозрюваний

Найбільше окупантів цікавили запасні командні пункти, укріпрайони, склади з пальним та боєприпасами, а також вогневі позиції артилерії ЗСУ. За координатами інформатора ворог планував завдати масовані удари з використанням бойових дронів та надважких керованих авіабомб.

Крім цього, окупанти сподівалися врахувати розвіддані для визначення основних напрямків наземних атак на оборонні лінії українських захисників.

Для контактів з російськими спецслужбістами агент використовував анонімний чат у месенджері, куди надсилав картографічні позначення потенційних цілей з детальним описом.

Кіберфахівці СБУ викрили конспіративний зв’язок інформатора з окупантами, задокументували його розвідактивність і затримали. За матеріалами справи, фігурант потрапив до уваги рашистів, коли публікував власні антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Чоловік пішки обходив місто та його околиці, фіксував на смартфон локації Сил оборони, а після повернення додому узагальнював зібрані дані для ворога.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 8 років тюрми.