У Дніпрі коригувальник отримав 15 років тюрми

Його затримали у жовтні 2024 року.

У Дніпрі коригувальник отримав 15 років тюрми
У Дніпрі коригувальник отримав 15 років тюрми
Фото: прокуратура

У Дніпрі суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це повідомляє Офіс генпрокурора

Установлено, що в серпні 2024 року чоловік налагодив контакт із представником спецслужб РФ та погодився виконувати його завдання. 

Протягом місяця він передавав російській стороні фото, відео та координати розташування військових частин і оборонних підприємств у Дніпрі та області.

Також він інформував свого «куратора» про наслідки ракетних ударів і роботу підрозділів української ППО.
