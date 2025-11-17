У ніч на 17 листопада російська армія знову масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Ушкоджені цивільні судна, постраждала людина.

Про це пишуть у своїх телеграм-каналах ДСНС, начальник ОВА Олег Кіпер та віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Фото: Одеська ОВА Наслідки атаки на Одещині

Вибухи пролунали у кількох містах. Одна людина постраждала. Тривають відновлювальні роботи.

"Незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури", – написав Кіпер.

За його словами, під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Кулеба написав, що пошкоджено портове обладнання та судна, що перебували біля причалів.

В одному з портів перебої з електропостачання і фахівці вже працюють над його відновленням.

Фото: ДСНС ліквідація наслідків атаки