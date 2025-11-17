Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоЖиття

ВАКС обирає запобіжний захід Чернишову

Прокурори просять взяти його під варту.

ВАКС обирає запобіжний захід Чернишову
Олексій Чернишов у ВАКС (архів)
Фото: скріншот

У Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. Прокурори просять взяти його під варту з альтернативою застави в 55 млн грн. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі". За даними НАБУ, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі та заборону обіймати посади до трьох років. 

Чернишов свою провину заперечує.

Під час засідання суду Чернишов заперечив свою причетність до справи з розкрадання в Енергоатомі. Він заявив, що нічого не знає про псевдонім "Че Гевара".

"Я ніякого відношення до цієї організації не мав, і не маю", - сказав він.

Чернишов допустив, що голос на записах НАБУ "схожий на його". 

"Давайте базувати наші висновки на фактах. Я не проти щоб НАБУ та САП проводили це розслідування", — заявив ексміністр.

Також Чернишов відмовився відповісти на запитання, чи знайомий він з бізнесменом Тимуром Міндічем.  Він також заявив, що нібито незнайомий з фігурантами справи НАБУ тому його "не може бути у злочинній схемі"

Підозри Чернишову

  • Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов фігурує у кількох справах. Перша - про зловживання владою і неправомірну вигоду. Вона стосується корупції в Мінрегіоні (Мінгромад), яке він очолював з 2020 по 2022. За версією слідства, в 2021 році забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. Аби отримати її під забудову, вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Олексія Чернишова, який доручив спілкування з ними двом посадовцям міністерства: раднику Горбатюку і держсекретарю Василю Володіну. Залучили до цього і директорку ДП "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон. 
  • За документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП. 
  • Забудовник надав посадовцям міністерства знижку на квартири в уже готових ЖК. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн. За інформацією НАБУ, сам міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн. 
  • Відсторонити Чернишова від посади міністра через суд не вдалося. Він покинув уряд в рамках літнього “переформатування”: його міністерство просто прибрали. 
  • Інша справа - про котеджне містечко "Династія". У вересні в Чернишова пройшли обшуки НАБУ і САП.
  • Чернишов також отримав підозру у незаконному збагаченні. НАБУ і САП оприлюднили деякі матеріали з операції "Мідас". За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 КК України. Детальніше про неї читайте у матеріалі LB.ua.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies