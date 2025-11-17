ВАКС обирає запобіжний захід Чернишову

У Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. Прокурори просять взяти його під варту з альтернативою застави в 55 млн грн.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі". За даними НАБУ, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі та заборону обіймати посади до трьох років.

Чернишов свою провину заперечує.

Під час засідання суду Чернишов заперечив свою причетність до справи з розкрадання в Енергоатомі. Він заявив, що нічого не знає про псевдонім "Че Гевара".

"Я ніякого відношення до цієї організації не мав, і не маю", - сказав він.

Чернишов допустив, що голос на записах НАБУ "схожий на його".

"Давайте базувати наші висновки на фактах. Я не проти щоб НАБУ та САП проводили це розслідування", — заявив ексміністр.

Також Чернишов відмовився відповісти на запитання, чи знайомий він з бізнесменом Тимуром Міндічем. Він також заявив, що нібито незнайомий з фігурантами справи НАБУ тому його "не може бути у злочинній схемі"

Підозри Чернишову

Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов фігурує у кількох справах. Перша - про зловживання владою і неправомірну вигоду. Вона стосується корупції в Мінрегіоні (Мінгромад), яке він очолював з 2020 по 2022. За версією слідства, в 2021 році забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. Аби отримати її під забудову, вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Олексія Чернишова, який доручив спілкування з ними двом посадовцям міністерства: раднику Горбатюку і держсекретарю Василю Володіну. Залучили до цього і директорку ДП "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон.

За документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

Забудовник надав посадовцям міністерства знижку на квартири в уже готових ЖК. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн. За інформацією НАБУ, сам міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

Відсторонити Чернишова від посади міністра через суд не вдалося. Він покинув уряд в рамках літнього “переформатування”: його міністерство просто прибрали.

Інша справа - про котеджне містечко "Династія". У вересні в Чернишова пройшли обшуки НАБУ і САП.