В Одесі суддю та подружжя підозрюють у захопленні квартир померлих

Зокрема було незаконно переоформлено три квартири у Приморському та Пересипському районах міста.

Фото: прокуратура

Колишнього суддю та подружжю підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння квартирами померлих власників через підроблені документи та судові рішення, повідомляє Офіс генпрокурора

За даними слідства, подружжя збирало інформацію про житло, власники якого померли, і виготовляло фіктивні договори купівлі-продажу, датовані минулими роками. Право власності нібито переходило на підставних осіб.

Колишній суддя, тоді виконуючи обов’язки голови районного суду, знаючи про підробку, ухвалював рішення на користь цих осіб і легалізував фіктивні договори.

Таким чином було незаконно переоформлено три квартири у Приморському та Пересипському районах Одеси. Їхня оціночна вартість — майже 3 млн грн. За клопотанням прокурорів на нерухомість накладено арешт, що унеможливило її продаж.

Колишньому судді інкримінують пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах і службове підроблення (ч. 4 ст. 27, ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).

Подружжя підозрюється в організації шахрайства та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України).
