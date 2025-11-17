Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Спротив: росіяни на ТОТ України перетворюють "комісію у справах неповнолітніх" на каральний інструмент

В окупованому Генічеську діти змушені “відпрацьовувати” свій соціальний статус.

Спротив: росіяни на ТОТ України перетворюють "комісію у справах неповнолітніх" на каральний інструмент
Фото: Центр національного спротиву

В окупованому Генічеську росіяни фактично створили систему примусової праці для підлітків, прикриваючись "патріотичним вихованням".

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Під час нещодавнього засідання окупаційної "комісії у справах неповнолітніх" розглядалося 17 справ, у яких підтверджено наміри залучати дітей із "неблагополучних сімей" до примусової праці. 

Під виглядом "волонтерства" та "патріотичних акцій" підлітків змушують прибирати вулиці, висаджувати дерева та брати участь у пропагандистських заходах, які знімаються для російських медіа.

Так звані "трудові табори" стали формою покарання: діти змушені "відпрацьовувати" свій соціальний статус, а відмова — означає новий тиск на родину та загрозу адміністративних справ.

Йдеться не про турботу, а про примус, приниження і використання неповнолітніх як ресурсу для легітимізації окупаційної влади.

Юнаків 16-17 років росіяни дедалі частіше залякують "обліком" у військкоматах. У разі "неправильної поведінки" чи відмови брати участь у пропаганді підлітків можуть примусово залучати до підготовки до строкової служби та навіть до участі у війні.
