Жовта стрічка: на ТОТ України школярі виявляють протест проти російської пропаганди

На тимчасово окупованих територіях України школярі виявляють відвертий протест проти російської пропаганди.

Про це інформує рух спротиву "Жовта стрічка".

"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що діти виявляють відвертий протест проти російської пропаганди – її надмірність та відверта брехливість викликають у школярів втому, огиду й різке неприйняття. Учні добре розуміють, що відбувається навколо, і все частіше відкрито висловлюють протест: малюють українські прапори, співають гімн, показово розмовляють українською мовою", — ідеться у повідомленні.

У Стрічці зазначають, що окупаційні адміністрації не знають, як реагувати на спротив школярів.

Замість зменшення тиску окупанти збільшують кількість "військово-патріотичних" заходів, що лише погіршує ситуацію. "Одне з яскравих підтверджень цього це статистика суїцидів, яку публікують російські джерела".

"Ми закликаємо батьків: підтримуйте своїх дітей. Говоріть з ними, слухайте їх, пояснюйте, що відбувається, і наскільки небезпечною є така поведінка. Мілітаризація, примус, пропаганда, брехня, ненависть – все це дуже погано впливає на дитячу психіку.

Допомагайте своїм дітям пережити час окупації, не наражаючись на додаткову небезпеку. Діти не мають бути залучені до війни і політики", — наголошують у русі спротиву.