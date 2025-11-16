Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Жовта стрічка: на ТОТ України школярі виявляють протест проти російської пропаганди

У школах на тимчасово окупованих територіях зростає напруга. 

Жовта стрічка: на ТОТ України школярі виявляють протест проти російської пропаганди
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України школярі виявляють відвертий протест проти російської пропаганди. 

Про це інформує рух спротиву "Жовта стрічка".

"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що діти виявляють відвертий протест проти російської пропаганди – її надмірність та відверта брехливість викликають у школярів втому, огиду й різке неприйняття. Учні добре розуміють, що відбувається навколо, і все частіше відкрито висловлюють протест: малюють українські прапори, співають гімн, показово розмовляють українською мовою", — ідеться у повідомленні.

У Стрічці зазначають, що окупаційні адміністрації не знають, як реагувати на спротив школярів. 

Замість зменшення тиску окупанти збільшують кількість "військово-патріотичних" заходів, що лише погіршує ситуацію. "Одне з яскравих підтверджень цього це статистика суїцидів, яку публікують російські джерела". 

"Ми закликаємо батьків: підтримуйте своїх дітей.  Говоріть з ними, слухайте їх, пояснюйте, що відбувається, і наскільки небезпечною є така поведінка. Мілітаризація, примус, пропаганда, брехня, ненависть – все це дуже погано впливає на дитячу психіку.

Допомагайте своїм дітям пережити час окупації, не наражаючись на додаткову небезпеку. Діти не мають бути залучені до війни і політики", — наголошують у русі спротиву. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies