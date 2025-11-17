Вчора на фронті пройшли 216 боїв, близько третини – на Покровському напрямку

Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одну артилерійську систему російських загарбників.

Розпочалася 1363-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом за вчора зафіксовано 216 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генштаб.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, скинувши 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 122 обстріли, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 082 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Демурине, Лісне, Данилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка, Білогір’я, Тернувате, Оріхів Запорізької області; Садове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одну артилерійську систему російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинув 11 керованих авіабомб, здійснив 148 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровин Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни, Зарічне, Новоселівка та у напрямку Лиману, Новоселівки і Ставків.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка.

На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень із противником у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Степанівка, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгороднє, Гришине, Кучерів Яр, Вільне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну наступальну дію противника в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.