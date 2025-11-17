За тиждень прикордонники знищили 6 танків та 16 одиниць артилерії росіян

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 6 танків та 16 одиниць артилерії окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 3 по 9 листопада українські прикордонники знищили:
-
танки - 6
-
артилерія - 16
-
бойові броньовані машини – 12
-
БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 44
-
склади БК та ПММ – 11
-
автомобільна та спецтехніка - 134
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ, РЕР та РЛС – 152
-
БпЛА тактичного рівня - 577
-
позиції та укриття ворога – 652
-
мости та маломірні плавзасоби - 3