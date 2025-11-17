Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

За тиждень прикордонники знищили 6 танків та 16 одиниць артилерії росіян

Також за цей час було знищено 3 мости та маломірні плавзасоби окупантів.

За тиждень прикордонники знищили 6 танків та 16 одиниць артилерії росіян
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 6 танків та 16 одиниць артилерії окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 3 по 9 листопада українські прикордонники знищили:

  • танки - 6

  • артилерія - 16

  • бойові броньовані машини – 12

  • БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 44

  • склади БК та ПММ – 11

  • автомобільна та спецтехніка - 134

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ, РЕР та РЛС – 152

  • БпЛА тактичного рівня - 577

  • позиції та укриття ворога – 652

  • мости та маломірні плавзасоби - 3

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
