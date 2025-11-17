“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Рятувальники евакуювали з прифронтової Дружківської громади Донеччини 23 цивільних

Серед евакуйованих 9 дітей і 3 маломобільних людей.

Рятувальники евакуювали з прифронтової Дружківської громади Донеччини 23 цивільних
евакуація дітей
Фото: ДСНС України

Протягом минулого тижня рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" вивезли із Дружківки та Олексієво-Дружківки 23 мешканців, серед них 9 дітей та 3 маломобільні людини.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Вибухи стають усе частішими й гучнішими, критично важливі об'єкти життєзабезпечення частково не працюють через постійні обстріли, а кількість жертв війни невпинно зростає. Саме в таких умовах перебувають жителі прифронтової Дружківської громади. Вихід із цієї пастки лише один — евакуація", — ідеться у повідомленні.
