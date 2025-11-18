Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Укренерго: графіки відключення світла потенційно триватимуть всю зиму

Енергетики постійно працюють над відновленням пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання. 

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Позитивні зміни ситуації з обмеженнями електроспоживання можливі, бо енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, але багато чого залежить від наслідків ударів Росії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Зміни можуть відбуватись і в позитивний бік. Всі ж працюють над відновленням енергообєктів. Є тільки питання часу", – сказав він. 

Зайченко зазначив, що потенційно графіки обмеження споживання діятимуть всю зиму, оскільки, найімовірніше, удари Росії продовжуватимуться.

"Потенційно – це (обмеження електрики всю зиму, - ред.) можливо. Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом з власниками об’єктів генерації робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав він.

Зайченко також додав, що за нинішньої ситуації в енергосистемі різке похолодання аж до морозів призведе до збільшення тривалості відключень.

Якби Росія не поновила масовані атаки на енергетику, українці були б забезпечені електроенергією в повному обсязі, крім цього, Україна могла б і експортувати ресурс. Наразі експорт відсутній.

  • Через масовані атаки по енергооб'єктах Україна почала обмежувати промисловість на початку жовтня. Наразі вже кілька тижнів поспіль діють графіки відключення світла і для населення, в тому числі останнім часом – цілодобові.
﻿
