Сили оборони: важкі бої тривають біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку

На Гуляйпільському напрямку ситуація залишається однією з найгарячіших на південному фронті, українські захисники мужньо утримують оборону та контратакують на окремих ділянках.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ворог не зменшує інтенсивності штурмових дій і вже провів понад десяток атак, намагаючись прорватися до важливого комунікаційного шляху, що сполучає Покровське (Дніпропетровська область) із Гуляйполем, зокрема в напрямку населеного пункту Варварівка. Тут точаться запеклі бої.

"Сили оборони України зупинили просування противника на цьому напрямку та намагаються блокувати його подальші дії. Попри значні втрати у живій силі, окупанти продовжують атакувати", — наголосив Волошин.

За добу, за його словами, російські війська втратили 317 осіб — загиблих і поранених. Противник намагається діяти через лісосмуги, застосовуючи тактику інфільтрації, щоб вклинитися в українську оборону.

"У цих лісосмугах тривають запеклі бої. Наші підрозділи проводять пошуково-ударні дії, аби знищувати групи окупантів. Біля населеного пункту Яблукове українські сили ведуть штурмові дії для покращення тактичного положення та відтиску ворога", — зазначив Волошин.

Водночас українські військові активно наносять вогневе ураження по позиціях противника, не дозволяючи йому укріпитися на ділянках, з яких українські сили були змушені відійти.

Також складна обстановка зберігається і на Олександрівському напрямку, де від початку доби зафіксовано понад десяток бойових зіткнень.