Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Війна

Сили оборони півдня: українські підрозділи вийшли з Нововасилівського на більш вигідні позиції

Тривають заходи блокування ворожого просування.

Сили оборони півдня: українські підрозділи вийшли з Нововасилівського на більш вигідні позиції
Фото: Сили оборони півдня

У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців, підрозділи Сил оборони України вийшли з Нововасилівського на більш вигідні для оборони позиції.

Про це ідеться у повідомленні Сил оборони півдня.

"У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції", — зазначають військові.

Наразі тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження. "За кожен метр української землі запекло б’ються захисники півдня України", — додають у Сила оборони.

У Генштабі додають, що на Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів. 

Минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках відбулось майже чотири десятки бойових зіткнень. "Противник не припиняє штурмів наших позицій і спроб інфільтрації вглиб української оборони".

За минулу добу зафіксовано більше 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів

Ворожі втрати склали майже 300 чоловік особового складу та 58 одиниць ОВТ, серед яких – танк, бронетехніка, артилерійські системи різних типів, легкомоторна техніка.

  • На фронті минулої доби зафіксували 265 боєзіткнень, понад 100 з них — на Покровському напрямку. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій, українські захисники відбивали атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю й Варварівки.
  • На Оріхівському напрямку противник наступав чотири рази: поблизу Степногірська та у бік Приморського й Новоандріївки.
Теми:
﻿
