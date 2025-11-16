Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині через російські обстріли постраждала літня жінка

Найбільше від ворожих ударів постраждав Сумський район.

На Сумщині через російські обстріли постраждала літня жінка
Фото: Олег Григоров

У Сумській області зафіксували понад 20 російських обстрілів за добу, У Сумській громаді постраждала 86-річна жінка.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Сумській громаді через атаку російського БпЛА постраждала 86-річна жінка. Протягом доби, з ранку 15 листопада до ранку 16 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 20 обстрілів по 15 населених пунктах у 9 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворожі обстріли зафіксовані у Сумській, Білопільській, Хотінській, Юнаківській, Краснопільській, Глухівській, Есманьській, Шалигинській, Середино-Будській громадах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА: понад 10 ударів КАБ; до 5 ударів БпЛА; до 5 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

У Сумській громаді пошкоджені щонайменше 15 приватних домоволодінь, об’єкти інфраструктури, нежитлові будівлі, авто. У Середино-Будській та Глухівській – приватні житлові будинки.

Повітряна тривога на Сумщині тривала більше 18 годин.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies