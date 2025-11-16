На Сумщині через російські обстріли постраждала літня жінка

У Сумській області зафіксували понад 20 російських обстрілів за добу, У Сумській громаді постраждала 86-річна жінка.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Сумській громаді через атаку російського БпЛА постраждала 86-річна жінка. Протягом доби, з ранку 15 листопада до ранку 16 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 20 обстрілів по 15 населених пунктах у 9 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворожі обстріли зафіксовані у Сумській, Білопільській, Хотінській, Юнаківській, Краснопільській, Глухівській, Есманьській, Шалигинській, Середино-Будській громадах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА: понад 10 ударів КАБ; до 5 ударів БпЛА; до 5 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

У Сумській громаді пошкоджені щонайменше 15 приватних домоволодінь, об’єкти інфраструктури, нежитлові будівлі, авто. У Середино-Будській та Глухівській – приватні житлові будинки.

Повітряна тривога на Сумщині тривала більше 18 годин.