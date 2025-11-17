Ворог вбив на Харківщині 4 людей. Постраждали 16 мешканців, зокрема і діти

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і ще 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 16 людей, зокрема 5 дітей. Загинули 4 людини.

Про це у телеграмі повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Балаклії загинули два 70-річні та 57-річний чоловіки, постраждали три 34-річні, 61-річний, 36-річний і 37-річний чоловіки, 70-річна жінка та дівчата 12, 14, 15 і 17 років.

У Ізюмі постраждала 14-річна дівчинка; у с. Лютівка Золочівської громади постраждав 38-річний чоловік; у с. Панютине Лозівської громади постраждала 31-річна жінка; у с. Старовірівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка; у сел. Великий Бурлук загинув 70-річний чоловік; у с. Буряківка Великобурлуцької громади постраждав 55-річний чоловік.

Ворог атакував 2 БпЛА Холодногірський район Харкова.

Росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети (тип встановлюється);

3 КАБ;

3 ФАБ;

15 БпЛА типу "Герань-2";

3 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку, складську будівлю;

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Кадниця), приватний будинок, 2 господарчі споруди, автомобіль (с. Лютівка);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, залізничну інфраструктуру (с. Старовірівка), приватний будинок, господарчі споруди (с. Грушівка), 13 приватних домоволодінь, господарчі споруди (сел. Великий Бурлук);

в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (м. Ізюм), 7 багатоквартирних будинків, 10 автомобілів (м. Балаклія);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Лиманівка);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шевченкове Перше).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 101 людину. Залишилися 11 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 12 516 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка.