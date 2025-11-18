У Херсонській області вчора через російські удари загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені

Учора, 17 листопада, Росія вбила в Херсонській області двох людей. Ще п’ятеро були поранені, зокрема дитина.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Новорайськ, Берислав, Хрещенівка, Станіслав, Олександрівка, Посад-Покровське, Антонівка, Кізомис, Садове, Молодіжне, Томина Балка, Дніпровське, Борозенське, Веселе, Дудчани, Зміївка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Милове, Монастирське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Понятівка, Саблуківка та місто Херсон. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Прокудін.

“російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків”, – сказав він.

Вчора зі звільнених громад евакуювали 2 людини. Якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.



