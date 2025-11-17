Головне за понеділок, 17 листопада: майже 140 боєзіткнень, атака на Дніпро, удари по Нікополю

Бойові дії на Донеччині, 137 бойових зіткнень, ворожі обстріли, угоди про співробітництво з Францією. Яким запам’ятається 1363-й день повномасштабної війни.

Увечері 17 листопада російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками.

Через атаку виникли пожежі у Дніпрі та районі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 листопада відбулося 137 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 34 боєзіткнення. На Костянтинівському напрямку - ще 19.

Російська армія 17 листопада вбила в Нікополі двох людей. Росіяни вдарили по ньому артилерією.

Загиблими є 76-річна жінка та 51-річний чоловік, повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

Одна жінка через цей обстріл постраждала. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок удару FPV-дроном.

Україна і Франція підписали Декларацію про наміри між президентами стосовно співробітництва в сфері придбання Україною оборонного обладнання. Підписання Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном відбулося на французькій авіабазі.

У коментарі французькому телеканалу LCI Володимир Зеленський сказав, що Україна зробила "історичне замовлення" на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії.

"Це чудовий, історичний момент. 100 Rafale – це нова віха для нашої промисловості, для нашого народу", – сказав президент України спеціальному кореспонденту TF1-LCI.

Еммануель Макрон, коментуючи угоду, теж сказав, що це – "великий день".

Україна і Франція 17 листопада підписали низку двосторонніх угод.

Зокрема про спільне виробництво дронів і перехоплювачів дронів. Є домовленість і про будівництва електролокомотивів – цей договір підписали Укрзалізниця і французька компанія "Альстон".

У межах сьогоднішніх домовленостей Франція надасть Україні вісім систем ППО SAMP/T по шість пускових установок.

Це будуть системи нового покоління. Вони зможуть збивати балістику.

Також угода включає передачу радарів, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції з Еммануелем Макроном, додавши, що Україна отримає і ракети та керовані бомби. Ця домовленість працюватиме 10 років, починаючи з 2026-го.

На засіданні Тимчасової слідчої комісії начальник апарату Голови Служби безпеки України Олег Головаш повідомив про результати роботи служби у справах, що стосуються державної безпеки та енергетичної галузі.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"У 2020 році було розпочато провадження, матеріали якого… виявлено більшість зв’язків Деркача, у тому числі ознаки його протиправної діяльності, фактично на шкоду державній безпеці", – зазначив Головаш. За його словами, у 2022 році ці матеріали були скеровані до Офісу Генерального прокурора, а підслідність визначено за НАБУ.

"Відповідно по Деркачу була оголошена підозра за статтею 111, а також 368 пункт 5", – уточнив він.

Контррозвідувальні підрозділи СБУ продовжують роботу у секторі енергетики.

