Макрон: Україні потрібно дати таку зброю, щоб відпало бажання на неї нападати

Україна і Франція 17 листопада підписали низку двосторонніх угод. Зокрема, про спільне виробництво дронів і перехоплювачів дронів. Є домовленість і про будівництва електролокомотивів – цей договір підписали Укрзалізниця і французька компанія "Альстон".

Французький лідер Еммануель Макрон, коментуючи домовленості на пресконференції з Володимиром Зеленським, сказав, що щоразу під час зустрічей з українським президентом має відчуття великої відповідальності. Він додав, що Франція зустрічає Зеленського в важливі моменти війни і нагадав, що французька підтримка триває з самого початку.

"Росія сьогодні одна, вона обрала продовжувати війну", – сказав він.

Макрон зазначив, що нещодавні удари по цивільному населенню і енергетиці є доказами того, що росіяни не відмовилися від її цілей захопити Україну.

"Ми залишаємося рішучими", – підкреслив Макрон, додавши, що підтримка триватиме.

Франція підтримала декларацію про те, що необхідно збільшувати кількість оборонного озброєння для України.

"Потрібно посилити українські Збройні Сили, щоб бути потужними", – сказав він.

Йдеться про Caesar, літаки Mirage і новий етап – налагодження виробництва озброєння.

"Необхідно надати Україні таке озброєння, яке б відбивало бажання нападати на Україну. Ми вважаємо, що Україна – важлива ланка в нашій обороні і нашому прагненні миру. Це підкреслює необхідність працювати зараз і на перспективу. Дрони, перехоплювачі дронів – їх виробництво зараз і на три майбутні роки надає транспаретність українській армії. І це використання нових систем оборони, що визначається на 2026-ий, аби розмістити їх на українській території", – сказав він.

Є домовленість про продаж 100 літаків сучасних Rafale з повним озброєнням. Це закладуть у програму виробництва.