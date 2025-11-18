Рада безпеки ООН підтримала план Трампа щодо Гази

Рада миру та міжнародні стабілізаційні війська стежитимуть за процесом роззброєння та відновлення.

У понеділок Рада безпеки ООН проголосувала за втілення плану президента США Дональда Трампа щодо миру у Смузі Гази.

Як пише Reuters, ухвалення цього рішення дозволяє активувати другий етап впровадження угоди із 20 пунктів, запропонованої Білим домом та підтриманої Ізраїлем і політичним крилом ХАМАСу. Країни-члени ООН можуть брати участь у Раді миру, яка стане перехідним органом влади на час відбудови та відновлення Гази.

Також держави можуть доєднатися до ініціативи міжнародних стабілізаційних військ, які будуть розташовуватися у палестинському анклаві на час, необхідний для роззброєння ХАМАСу та ліквідації створеної у Смузі військової інфраструктури.

Росія висловлювала намір блокувати погодження плану Трампа, проте під час голосування утрималася. В уряді Ізраїлю лунає невдоволення наявністю у документі слів про шлях Палестини до "самовизначення та державності", проте сперечатися зі США у Єрусалимі не збираються.