Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Рада безпеки ООН підтримала план Трампа щодо Гази

Рада миру та міжнародні стабілізаційні війська стежитимуть за процесом роззброєння та відновлення.

Рада безпеки ООН підтримала план Трампа щодо Гази
Смуга Гази
Фото: EPA/UPG

У понеділок Рада безпеки ООН проголосувала за втілення плану президента США Дональда Трампа щодо миру у Смузі Гази.

Як пише Reuters, ухвалення цього рішення дозволяє активувати другий етап впровадження угоди із 20 пунктів, запропонованої Білим домом та підтриманої Ізраїлем і політичним крилом ХАМАСу. Країни-члени ООН можуть брати участь у Раді миру, яка стане перехідним органом влади на час відбудови та відновлення Гази.

Також держави можуть доєднатися до ініціативи міжнародних стабілізаційних військ, які будуть розташовуватися у палестинському анклаві на час, необхідний для роззброєння ХАМАСу та ліквідації створеної у Смузі військової інфраструктури.

Росія висловлювала намір блокувати погодження плану Трампа, проте під час голосування утрималася. В уряді Ізраїлю лунає невдоволення наявністю у документі слів про шлях Палестини до "самовизначення та державності", проте сперечатися зі США у Єрусалимі не збираються. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies