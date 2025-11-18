США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

Президент Литви скликає засідання Державної ради оборони через загрозу з боку аеростатів

На засіданні також будуть вислухані пропозиції щодо нових військових полігонів.

Президент Литви скликає засідання Державної ради оборони через загрозу з боку аеростатів
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа скликає засідання Державної ради оборони (ДРО).

Про це повідомляє LRT.

“Під час чергового засідання ДРО буде розглянуто загальну безпекову ситуацію в регіоні, ситуацію щодо гібридної атаки Білорусі – контрабанди, що перевозиться метеозондами, що становить загрозу для литовської цивільної авіації”, – заявив речник президента Литви Рідас Ясюленіс.

Він додав, що на засіданні будуть розглянуті пропозиції щодо комплексної протиповітряної оборони Литви.

Крім того, на засіданні “також будуть вислухані пропозиції щодо нових військових полігонів”.

Очікується, що один із нових військових полігонів матиме розмір близько 20 тис. гектарів, а розмір іншого полігону поки що незрозумілий. На початку жовтня Міністерство національної оборони та Асоціація литовських муніципалітетів домовилися про пільги для муніципалітетів, де функціонують або будуть створені військові полігони.

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який запроваджує заборону на в’їзд на територію Білорусі вантажівок і тягачів, зареєстрованих у Польщі та Литві.

  • До 27 жовтня Литва двічі повністю закривала кордон з Білоруссю на кілька годин вночі під час прольоту метеозондів з контрабандними сигаретами. А з 27 жовтня вона повністю закрила його для білорусів.

  • Повітряний простір над Вільнюським аеропортом цієї осені закривався 9 разів через зонди, зокрема один раз після повного закриття кордону – 30 жовтня.

  • 28 жовтня Польща заявила про готовність відкрити два прикордонні переходи з Білоруссю в листопаді. Але 30 жовтня, після консультацій з Литвою, вона відклала цей невизначений термін ще на кілька тижнів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies