Президент Литви скликає засідання Державної ради оборони через загрозу з боку аеростатів

На засіданні також будуть вислухані пропозиції щодо нових військових полігонів.

Президент Литви Гітанас Науседа скликає засідання Державної ради оборони (ДРО).

Про це повідомляє LRT.

“Під час чергового засідання ДРО буде розглянуто загальну безпекову ситуацію в регіоні, ситуацію щодо гібридної атаки Білорусі – контрабанди, що перевозиться метеозондами, що становить загрозу для литовської цивільної авіації”, – заявив речник президента Литви Рідас Ясюленіс.

Він додав, що на засіданні будуть розглянуті пропозиції щодо комплексної протиповітряної оборони Литви.

Крім того, на засіданні “також будуть вислухані пропозиції щодо нових військових полігонів”.

Очікується, що один із нових військових полігонів матиме розмір близько 20 тис. гектарів, а розмір іншого полігону поки що незрозумілий. На початку жовтня Міністерство національної оборони та Асоціація литовських муніципалітетів домовилися про пільги для муніципалітетів, де функціонують або будуть створені військові полігони.