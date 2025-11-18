Президент Литви скликає засідання Державної ради оборони через загрозу з боку аеростатів

Президент Литви Гітанас Науседа скликає засідання Державної ради оборони (ДРО).
Про це повідомляє LRT.
“Під час чергового засідання ДРО буде розглянуто загальну безпекову ситуацію в регіоні, ситуацію щодо гібридної атаки Білорусі – контрабанди, що перевозиться метеозондами, що становить загрозу для литовської цивільної авіації”, – заявив речник президента Литви Рідас Ясюленіс.
Він додав, що на засіданні будуть розглянуті пропозиції щодо комплексної протиповітряної оборони Литви.
Крім того, на засіданні “також будуть вислухані пропозиції щодо нових військових полігонів”.
Очікується, що один із нових військових полігонів матиме розмір близько 20 тис. гектарів, а розмір іншого полігону поки що незрозумілий. На початку жовтня Міністерство національної оборони та Асоціація литовських муніципалітетів домовилися про пільги для муніципалітетів, де функціонують або будуть створені військові полігони.
-
Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який запроваджує заборону на в’їзд на територію Білорусі вантажівок і тягачів, зареєстрованих у Польщі та Литві.
-
До 27 жовтня Литва двічі повністю закривала кордон з Білоруссю на кілька годин вночі під час прольоту метеозондів з контрабандними сигаретами. А з 27 жовтня вона повністю закрила його для білорусів.
-
Повітряний простір над Вільнюським аеропортом цієї осені закривався 9 разів через зонди, зокрема один раз після повного закриття кордону – 30 жовтня.
-
28 жовтня Польща заявила про готовність відкрити два прикордонні переходи з Білоруссю в листопаді. Але 30 жовтня, після консультацій з Литвою, вона відклала цей невизначений термін ще на кілька тижнів.