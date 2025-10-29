Литва на місяць закрила два прикордонні переходи з Білоруссю

У середу, 29 жовтня, уряд Литви вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю "Медінінкай" та "Шальчинкай" на місяць. Однак, пункт пропуску "Медінінкай" залишатиметься частково функціональним.

Як пише LRT, діятимуть до півночі 30 листопада із можливістю продовження.

Через "Медінінкай" буде дозволено проїзд допускатимуть дипломатів, транзит до Калінінграда, громадян, які повертаються до Литви, громадян країн ЄС і НАТО та їхніх членів сімей. Осіб, які мають дозволи на проживання в Литві.

"Залишається також можливість гуманітарних пропусків, про які вирішуватиме Державна служба охорони кордону", — заявив під час засідання уряду міністр внутрішніх справ Владислас Кондратовічус.

Додатково погодили виняток, що дозволяє перетинати Медінінкайський пункт громадянам Андорри, Монако, Сан-Марино, Святого Престолу, України та їхнім членам сімей, а також технічному персоналу дипломатичних представництв згаданих країн у Білорусі, які є білорусами.

Прикордонні переходи закривають через метеозонди з контрабандою, що потрапляли до Литви з Білорусі. Це змушувало обмежувати роботу аеропортів. Вважається, що це буде засобом тиску на сусідню державу.

Досі прикордонні переходи "Медінінкай" та "Шальчінінкай" були єдиними, через які можна було в'їхати до Білорусі або з Білорусі до Литви.

Прикордонні переходи "Лаворішкес" та "Райгардас" були закриті минулого року, а два інші переходи закрилися у 2023 році.

Також є прикордонний пункт пропуску "Кена", звідки відправляються поїзди до Калінінграда. Однак виходити з транзитного поїзда в Литві заборонено, тому немає можливості дістатися з Литви до Білорусі чи навпаки.

Тим, хто бажає поїхати з Білорусі до Литви або навпаки, доведеться проїхати через прикордонні пункти в Латвії або Польщі.

LRT пише, що щодня з Білорусі до Литви подорожує понад 1000 білорусів. Тим часом кількість литовців, які подорожують між сусідніми країнами, сягає близько 300 щодня.

Минулого тижня аеропорт Вільнюса закривали чотири рази через контрабандні метеозонди. Аеропорт Каунаса також закривали один раз.

Вважається, що литовські аеропорти зазнали в результаті збитків на суму понад 81 тисячу євро. Загалом у жовтні обмеження повітряного простору торкнулися 172 рейсів та майже 27 тисяч пасажирів.