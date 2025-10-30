Польща заявила про перехоплення сьогодні ще одного російського розвідувального літака

Міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш повідомив про це на брифінгу.

Польські винищувачі МіГ-29 перехопили сьогодні ще один російський розвідувальний літак.

Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш на телевізійному брифінгу, повідомляє Bloomberg.

Міністр водночас подробиць не надав.

Вчора польські збройні сили заявили, що їхні винищувачі супроводжували російський літак Іл-20 від Балтійського моря. Військові зауважили, що літак не порушував повітряного простору країни. Іл-20 здійснював розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.