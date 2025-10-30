Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаСвіт

Польща заявила про перехоплення сьогодні ще одного російського розвідувального літака

Міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш повідомив про це на брифінгу.

Російський Іл-20
Фото: Повітряні сили Швеції

Польські винищувачі МіГ-29 перехопили сьогодні ще один російський розвідувальний літак.

Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш на телевізійному брифінгу, повідомляє Bloomberg.

Міністр водночас подробиць не надав.

Вчора польські збройні сили заявили, що їхні винищувачі супроводжували російський літак Іл-20 від Балтійського моря. Військові зауважили, що літак не порушував повітряного простору країни. Іл-20 здійснював розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.
