Американська компанія концерну Rheinmetall отримала контракт на прискорення ремонту техніки

Йдеться про техніку армії США та СЗУ.

Американська компанія Rheinmetall отримала контракт на суму 31 млн доларів на підтримку демонстрації швидкої оцінки пошкоджень та ремонту для армії США та ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба концерну Rheinmetall.

“Згідно з цим 18-місячним контрактом, укладеним Національним центром виробничих наук (NCMS), американська компанія Rheinmetall розробить та продемонструє передові процеси оцінки пошкоджень та ремонту, створивши передову службу технічного обслуговування для оцінки та ремонту пошкоджених або зламаних бойових машин піхоти Bradley (БМП) ближче до оперативних зон”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця ініціатива спрямована на подолання розриву між пошкодженнями на полі бою та повним ремонтом на рівні депо, забезпечуючи швидке та ефективне відновлення бойової ефективності до прибуття нових деталей або спеціалізованих ремонтних бригад.

Після розробки програма перевірить масштабований підхід до створення віддалених місць оцінки пошкоджень та ремонту, здатних працювати в небезпечних або суворих умовах.

Результатом запровадження програми стане скорочення часу простою техніки, покращення готовності та посилення стійкості важкої техніки та інфраструктури.

Також це допоможе ЗСУ повернути БМП Bradley до робочого стану на тлі триваючого конфлікту з Росією.

Завершення проекту заплановано на березень 2027 року, тоді ж очікується поставка перших відремонтованих БМП Bradley.