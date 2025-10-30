Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Американська компанія концерну Rheinmetall отримала контракт на прискорення ремонту техніки

Йдеться про техніку армії США та СЗУ.

Американська компанія концерну Rheinmetall отримала контракт на прискорення ремонту техніки
Бронемашина M2 Bradley на службі ЗСУ, червень 2023.
Фото: winua22/defence-ua.com

Американська компанія Rheinmetall отримала контракт на суму 31 млн доларів на підтримку демонстрації швидкої оцінки пошкоджень та ремонту для армії США та ЗСУ. 

Про це повідомила пресслужба концерну Rheinmetall.

“Згідно з цим 18-місячним контрактом, укладеним Національним центром виробничих наук (NCMS), американська компанія Rheinmetall розробить та продемонструє передові процеси оцінки пошкоджень та ремонту, створивши передову службу технічного обслуговування для оцінки та ремонту пошкоджених або зламаних бойових машин піхоти Bradley (БМП) ближче до оперативних зон”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця ініціатива спрямована на подолання розриву між пошкодженнями на полі бою та повним ремонтом на рівні депо, забезпечуючи швидке та ефективне відновлення бойової ефективності до прибуття нових деталей або спеціалізованих ремонтних бригад.

Після розробки програма перевірить масштабований підхід до створення віддалених місць оцінки пошкоджень та ремонту, здатних працювати в небезпечних або суворих умовах. 

Результатом запровадження програми стане скорочення часу простою техніки, покращення готовності та посилення стійкості важкої техніки та інфраструктури.

Також це допоможе ЗСУ повернути БМП Bradley до робочого стану на тлі триваючого конфлікту з Росією.

Завершення проекту заплановано на березень 2027 року, тоді ж очікується поставка перших відремонтованих БМП Bradley.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies