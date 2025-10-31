Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Дональд Трамп не збирається відновлювати переговори з Канадою щодо тарифів

Раніше прем'єр уряду Канади вибачився за рекламу, яка виступала проти тарифів.

Дональд Трамп не збирається відновлювати переговори з Канадою щодо тарифів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав вибачення від прем'єр-міністра Канади Марка Карні за телевізійну рекламу, яка виступала проти тарифів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Журналісти спитали у Дональда Трампа на борту Air Force One, чи відновляться переговори між Білим домом та урядом Канади.

“Ні, але в мене дуже добрі стосунки. Він мені дуже подобається, але, знаєте, те, що вони зробили, було неправильно”, - відповів Трамп.

Перед тим міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що метою є повернення США та Канади за стіл переговорів, та тісніша співпраця країн щодо нафти, газу та критично важливих корисних копалин.

Кріс Райт додав, що у переговорах між Канадою та США виникли тертя “з певних поважних причин”.

Що передувало

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що припинив торговельні переговори з Канадою у відповідь на рекламну кампанію проти тарифів, запущену провінцією Онтаріо, що спричинило нову торговельну кризу з північним сусідом Америки.

  • Трамп поскаржився, що реклама, яка транслювалася у США, містила "голос колишнього республіканського президента Рональда Рейгана, який негативно висловлюється про тарифи".

  • Премʼєр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд повідомив, що відкличе політичну рекламу про шкоду тарифів.

  • Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на Канаду на 10%.
