Дональд Трамп не збирається відновлювати переговори з Канадою щодо тарифів

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав вибачення від прем'єр-міністра Канади Марка Карні за телевізійну рекламу, яка виступала проти тарифів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Журналісти спитали у Дональда Трампа на борту Air Force One, чи відновляться переговори між Білим домом та урядом Канади.
“Ні, але в мене дуже добрі стосунки. Він мені дуже подобається, але, знаєте, те, що вони зробили, було неправильно”, - відповів Трамп.
Перед тим міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що метою є повернення США та Канади за стіл переговорів, та тісніша співпраця країн щодо нафти, газу та критично важливих корисних копалин.
Кріс Райт додав, що у переговорах між Канадою та США виникли тертя “з певних поважних причин”.
Що передувало
- Президент США Дональд Трамп заявив, що припинив торговельні переговори з Канадою у відповідь на рекламну кампанію проти тарифів, запущену провінцією Онтаріо, що спричинило нову торговельну кризу з північним сусідом Америки.
-
Трамп поскаржився, що реклама, яка транслювалася у США, містила "голос колишнього республіканського президента Рональда Рейгана, який негативно висловлюється про тарифи".
-
Премʼєр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд повідомив, що відкличе політичну рекламу про шкоду тарифів.
- Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на Канаду на 10%.