Дональд Трамп не збирається відновлювати переговори з Канадою щодо тарифів

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав вибачення від прем'єр-міністра Канади Марка Карні за телевізійну рекламу, яка виступала проти тарифів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Журналісти спитали у Дональда Трампа на борту Air Force One, чи відновляться переговори між Білим домом та урядом Канади.

“Ні, але в мене дуже добрі стосунки. Він мені дуже подобається, але, знаєте, те, що вони зробили, було неправильно”, - відповів Трамп.

Перед тим міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що метою є повернення США та Канади за стіл переговорів, та тісніша співпраця країн щодо нафти, газу та критично важливих корисних копалин.

Кріс Райт додав, що у переговорах між Канадою та США виникли тертя “з певних поважних причин”.

