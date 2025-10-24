Трамп заявив, що припиняє торговельні переговори з Канадою

Президент США обурився через антирекламу з критикою тарифів у канадській провінції Онтаріо.

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинив торговельні переговори з Канадою у відповідь на рекламну кампанію проти тарифів, запущену провінцією Онтаріо, що спричинило нову торговельну кризу з північним сусідом Америки.

Про це пише Financial Times.

У четвер пізно ввечері Трамп оголосив про це у дописі на Truth Social, поскаржившись, що реклама, яка транслювалася у США, містила "голос колишнього республіканського президента Рональда Рейгана, який негативно висловлюється про тарифи".

"ТАРИФИ Є ДУЖЕ ВАЖЛИВИМИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЕКОНОМІКИ США. Через їхню обурливу поведінку ВСІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ З КАНАДОЮ ОФІЦІЙНО ПРИПИНЕНО", – написав Трамп.

Крок Трампа загрожує різким розривом його відносин із прем’єр-міністром Канади Марком Карні, якому в останні місяці вдалося стабілізувати зв’язки з Білим домом.

Очільник Онтаріо Даг Форд, який відкрито критикує тарифи Трампа, активно підтримував рекламну кампанію, у якій використано радіозвернення Рейгана 1987 року з критикою мит як шкідливих для економіки США у довгостроковій перспективі.

Цього місяця Карні відвідав Вашингтон, щоб зустрітися з Трампом у Білому домі та спробувати залагодити складні двосторонні відносини й захистити торговельні зв’язки обсягом 1,3 трлн канадських доларів (928 млрд доларів США).

Трамп запровадив 35% мита на канадські товари, які виключені з угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою. Президент США також встановив мита до 50% на сталь та алюміній, а також антидемпінгові збори й тарифи на пиломатеріали.

Автомобільна індустрія Онтаріо, яка також постраждала від тарифів, стикається із закриттям підприємств і масовими скороченнями робочих місць після того, як Трамп закликав повернути автовиробництво до США.

Розрив торговельних переговорів між США і Канадою відбувається напередодні азійського турне Трампа, в ході якого він спробує знизити напруженість у відносинах з Китаєм під час запланованої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

У середу ввечері під час телевізійного звернення до нації Карні оголосив план щодо збільшення експорту Канади на ринки поза США вдвічі до 2035 року.

У заяві, опублікованій у Х, Президентський фонд Рональда Рейгана заявив, що реклама Онтаріо "спотворює" промову Рейгана, а також наголосив, що провінція не "запитувала й не отримувала дозволу" на використання його слів. Організація додала, що "розглядає юридичні варіанти у цій справі".

На початку жовтня Трамп анонсував складні переговори, але приємну угоду з Канадою.