ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за порушення прав людини в Придністровʼї та зобов’язав виплатити компенсації

Європейський суд з прав людини розглянув чотири справи, повʼязані з порушеннями прав людини в невизнаному Придністровʼї, і поклав відповідальність за ці злочини на Росію та зобов’язав її виплатити понад 100 тисяч євро компенсацій.

Про це повідомила молдовська правозахисна асоціація Promo-LEX, яка представляла інтереси потерпілих, передає «Європейська правда».

ЄСПЛ встановив, що з боку Росії відбулися серйозні порушення Європейської конвенції з прав людини, серед яких — незаконне утримання під вартою, жорстоке поводження, порушення права на справедливий суд, свободу пересування та свободу вираження поглядів.

У Promo-LEX зазначили, що Молдова не була визнана відповідальною за ці порушення, але рішення суду «підкреслює вразливість мешканців лівого берега Дністра та необхідність термінових дій для захисту прав людини в регіоні».

Росію зобов’язали виплатити постраждалим понад 100 тисяч євро компенсацій за моральну шкоду та судові витрати.