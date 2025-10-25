Bloomberg: МЗС Фінляндії закликає посилити санкції проти РФ

Санкцій проти енергетичного сектору Росії не достатньо, щоб змусити Москву завершити війну.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен привітала нещодавні санкції США та Європейського Союзу, спрямовані проти енергетичного сектору Росії, але наголосила, що цього недостатньо для того, щоб змусити Москву завершити війну проти України, пише Bloomberg.

"Крок, який Сполучені Штати зробили днями у тісній координації з Європою, посилюючи санкції проти росії, є надзвичайно важливим. Однак ми просто мусимо збільшити тиск", — сказала Валтонен.

За її словами, союзники, ймовірно, не здатні змінити "імперіалістичні цілі росії", але можуть вплинути на її розрахунки.

"Зрештою, війна коштує дуже дорого, і ми вже бачимо, що реальна економіка росії навряд чи здатна витримати цей тягар", — зазначила вона.

Цього тижня світовий ринок нафти зазнав потрясіння через нову хвилю санкцій США, які вдарили по двох найбільших російських виробниках — "Роснефті" та "Лукойлу". Водночас ЄС запровадив заборону на імпорт російського скрапленого газу.

Валтонен зробила заяву на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) у Малайзії, де Фінляндія підписала основний договір організації — це крок до поглиблення співпраці з регіоном.

У неділю президент США Дональд Трамп має приєднатися до переговорів із представниками країн ASEAN — це його перша поїздка до регіону з моменту вступу на посаду. Під час азійського турне він також планує зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, де має намір обговорити, зокрема, можливості Пекіна вплинути на путіна.

Тим часом китайські державні компанії, зокрема Sinopec, вже скасували частину закупівель російської нафти після того, як США внесли "Роснефть" та "Лукойл" до чорного списку.