Reuters: Пакистан попередив про відкриту війну з Талібаном у разі провалу переговорів

Якщо поточні переговори не завершаться угодою, це може призвести до "відкритої війни".

Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що Афганістан прагне миру, однак якщо поточні переговори не завершаться угодою, це може призвести до "відкритої війни". 

Про це він повідомив у зверненні, пише Reuters.

Його заява пролунала через шість днів після укладення перемир’я між Пакистаном і рухом "Талібан", який контролює Афганістан. Домовленості були досягнуті у Катарі після серії прикордонних сутичок.

Новий раунд переговорів між сторонами стартував 25 жовтня у Стамбулі та триватиме до неділі. Головна мета зустрічей — розробити механізм довгострокового дотримання перемир’я та уникнути нового спалаху насильства.

За словами Асіфа, протягом чотирьох-п’яти днів після катарської угоди інцидентів не було, і обидві сторони наразі дотримуються умов перемир’я. 

"У нас є опція — якщо угода не буде укладена, ми матимемо відкриту війну з ними. Але я бачив, що вони хочуть миру", — зазначив міністр.
