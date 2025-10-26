Reuters: Пакистан попередив про відкриту війну з Талібаном у разі провалу переговорів

Якщо поточні переговори не завершаться угодою, це може призвести до "відкритої війни".

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що Афганістан прагне миру, однак якщо поточні переговори не завершаться угодою, це може призвести до "відкритої війни".

Про це він повідомив у зверненні, пише Reuters.

Його заява пролунала через шість днів після укладення перемир’я між Пакистаном і рухом "Талібан", який контролює Афганістан. Домовленості були досягнуті у Катарі після серії прикордонних сутичок.

Новий раунд переговорів між сторонами стартував 25 жовтня у Стамбулі та триватиме до неділі. Головна мета зустрічей — розробити механізм довгострокового дотримання перемир’я та уникнути нового спалаху насильства.

За словами Асіфа, протягом чотирьох-п’яти днів після катарської угоди інцидентів не було, і обидві сторони наразі дотримуються умов перемир’я.

"У нас є опція — якщо угода не буде укладена, ми матимемо відкриту війну з ними. Але я бачив, що вони хочуть миру", — зазначив міністр.