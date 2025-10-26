Фіцо виступив проти використання заморожених російських активів для підтримки України

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти плану Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Про це повідомляє SME.

"Я відмовляюся, щоб Словаччина брала участь у будь-якій фінансовій схемі, яка допомогла б Україні впоратися з військовими витратами", – сказав Фіцо.

Він також розкритикував намір Євросоюзу конфіскувати 140 млрд євро заморожених російських активів. На його думку, Росія може вжити заходів у відповідь і конфіскувати будівлі чи кораблі, які належать європейським державам.

"Ми зіткнемося з величезною кількістю міжнародних судових спорів", – зазначив Фіцо.

Водночас, він пообіцяв, що Словаччина допомагатиме Україні медичною допомогою чи розмінуванням, але не фінансуватиме військові потреби.

"Жодна летальна зброя не потрапить в Україну безкоштовно", - сказав Фіцо, додавши, що Словаччина продовжить продавати боєприпаси. Прем'єр не виключає, що на цю тему може бути скликана позачергова сесія парламенту.