Фіцо виступив проти використання заморожених російських активів для підтримки України

Прем'єр Словаччини розкритикував намір ЄС конфіскувати 140 млрд євро заморожених російських активів. 

Фіцо виступив проти використання заморожених російських активів для підтримки України
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти плану Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Про це повідомляє SME.

"Я відмовляюся, щоб Словаччина брала участь у будь-якій фінансовій схемі, яка допомогла б Україні впоратися з військовими витратами", – сказав Фіцо. 

Він також розкритикував намір Євросоюзу конфіскувати 140 млрд євро заморожених російських активів. На його думку, Росія може вжити заходів у відповідь і конфіскувати будівлі чи кораблі, які належать європейським державам.

"Ми зіткнемося з величезною кількістю міжнародних судових спорів", – зазначив Фіцо.

Водночас, він пообіцяв, що Словаччина допомагатиме Україні медичною допомогою чи розмінуванням, але не фінансуватиме військові потреби. 

"Жодна летальна зброя не потрапить в Україну безкоштовно", - сказав Фіцо, додавши, що Словаччина продовжить продавати боєприпаси. Прем'єр не виключає, що на цю тему може бути скликана позачергова сесія парламенту.

  • Раніше бельгійська єврокомісарка Гаджа Лабіб, яка відповідає за гуманітарну допомогу та управління кризами, зазначила, що Євросоюз поки не готовий використати 140 мільярдів євро заморожених російських активів, щоб надати Україні великий кредит. 
