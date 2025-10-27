Путін денонсував угоду зі США щодо утилізації збройового плутонію

Угода була укладена у 2000 році та ратифікована у 2011-му.

Президент Росії Владімір Путін 27 жовтня денонсував угоду зі США, за якою країни зобов’язалися утилізувати по 34 тонни збройового плутонію. Крім угоди, денонсуються також усі супутні протоколи.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Угода була укладена у 2000 році та ратифікована у 2011-му. Розпочати утилізацію передбачалося з 2018 року. Збройовий плутоній спочатку передбачалося використовувати як компонент палива атомних електростанцій. Однак США визнали цей спосіб утилізації невигідним для розвитку атомної енергетики і вирішили його захоронювати, що дозволило Росії звинуватити американську сторону в порушенні угоди.

У 2016 році дія угоди була зупинена указом Путіна. Тоді таке рішення влада РФ обґрунтувала "виникненням загрози стратегічній стабільності внаслідок недружніх дій США щодо РФ", а також "нездатністю США забезпечити виконання зобов’язань щодо утилізації надлишкового збройового плутонію".

Для поновлення дії угоди Росія висунула вимоги. Вони включали зняття всіх запроваджених на той момент санкцій; компенсацію заподіяної обмежувальними заходами шкоди; а також скорочення військової інфраструктури та чисельності контингенту США у країнах, що вступили до НАТО після 1 вересня 2000 року.