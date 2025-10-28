Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Через ураган Мелісса вже загинули семеро людей

Смерті зафіксовані на Ямайці, Гаїті та у Домініканській республіці. 

Домініканська республіка, 21 жовтня 2025 року
Фото: EPA/UPG

На Ямайці троє людей вже загинули на тлі підготовки країни до найсильнішого шторму у світі цього року – і, можливо, найсильнішого за всю історію спостережень на острові, повідомляє BBC.

Американські метеорологи попереджають про “катастрофічні та небезпечні для життя” умови.

Зі швидкістю вітру до 282 км/год ураган Мелісса належить до шторму п'ятої категорії – максимальної сили. Він посилюється і очікується, що досягне карибського острова вже сьогодні зранку.

Також повідомляється про смерті, пов’язані зі стихією, на Гаїті та в Домініканській Республіці. Там померли чотири особи.

Експерти попереджають, що повільний темп руху Мелісси може означати тривалі зливові дощі у низці регіонів, що збільшує ризик смертельних повеней та зсувів.
