Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем

Польські винищувачі перехопили російський літак над Балтійським морем, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Напередодні, 28 жовтня, чергова пара винищувачів MiG-29 Повітряних сил Польщі успішно перехопила, ідентифікувала та супроводила літак Збройних сил РФ, що виконував політ над Балтійським морем.
Йдеться про Іл-20, який здійснював розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Польські військові наголосили, що літак не порушував повітряний простір Польщі.
28 października 2025 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 🇵🇱 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 29, 2025
