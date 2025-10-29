Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем

Іл-20 здійснював розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Польські винищувачі перехопили російський літак над Балтійським морем, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Напередодні, 28 жовтня, чергова пара винищувачів MiG-29 Повітряних сил Польщі успішно перехопила, ідентифікувала та супроводила літак Збройних сил РФ, що виконував політ над Балтійським морем.

Йдеться про Іл-20, який здійснював розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Польські військові наголосили, що літак не порушував повітряний простір Польщі.