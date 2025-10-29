Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем

Іл-20 здійснював розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем
російський Іл-20 над Балтійським морем
Фото: Оперативне командування Збройних сил Польщі

Польські винищувачі перехопили російський літак над Балтійським морем, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі. 

Напередодні, 28 жовтня, чергова пара винищувачів MiG-29 Повітряних сил Польщі успішно перехопила, ідентифікувала та супроводила літак Збройних сил РФ, що виконував політ над Балтійським морем.

Йдеться про Іл-20, який здійснював розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Польські військові наголосили, що літак не порушував повітряний простір Польщі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies