У Франції ухвалили закон, який визначає зґвалтування через відсутність згоди

Людина має надати згоду “вільно, усвідомлено, конкретно, перед статевим актом” і згоду можна відкликати. Мовчання або відсутність реакції не означає згоду.

У Франції ухвалили закон, який визначає зґвалтування через відсутність згоди
Новий закон представили після суду у справі про серійне згвалтування Жізель Пеліко
Учора Сенат Франції схвалив новий закон, який визначає зґвалтування як будь-який статевий акт без згоди, повідомляє DW.

Партнер має надати згоду “вільно, усвідомлено, конкретно, перед статевим актом” і згоду можна відкликати. Мовчання або відсутність реакції не означає згоду.

У законопроекті зазначено, що “будь-який сексуальний акт без згоди є сексуальним насильством”.

Досі зґвалтування за французьким законодавством визначалося виключно як проникнення або оральний секс із застосуванням “насильства, примусу, погрози або несподіванки” – тобто без урахування питання згоди.

Зі свого боку правозахисні групи, зокрема організація з прав жінок CIDFF, закликали до покращення статевої освіти, а також до спеціальної підготовки поліцейських та слідчих.

Законодавство, що визначає зґвалтування через відсутність згоди, вже впроваджено у Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Іспанії та Швеції.

  • Законопроєкт минулого тижня схвалили Національні збори – нижня палата французького парламенту. Проти голосували лише ультраправі, заявивши, що зміни до визначення згоди є “суб’єктивними, нестабільними та важкими для розуміння”.

Чому Франція змінила свої закони про зґвалтування саме зараз?

Новий законопроєкт представили у січні, через кілька тижнів після винесення обвинувальних вироків у найбільшій за десятиліття справі про серійне згвалтування Жізель Пеліко її колишнім чоловіком, Домініком Пеліко.

Справа шокувала французів. Пеліко засудили за те, що він неодноразово накачував дружину наркотиками та ініціював групові зґвалтування жінки за участі близько 50 чоловіків між 2011 і 2020 роками.

Пеліко отримав 20 років позбавлення волі, а інші чоловіки – терміни від трьох до 15 років. Один із засуджених чоловіків подав апеляцію на вирок, але отримав суворіший 10-річний термін.
