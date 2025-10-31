Камала Гарріс поскаржилася на "злість та розчарування" щодо Байдена

Кандидатка у президенти США на виборах 2024 року, колишня віцепрезидентка Камала Гарріс під час турне на підтримку своєї книги мемуарів "107 днів" розповіла про те, чому має "складні" відносини з Джо Байденом.

Як пише CNN, політикиня пригадала епізод перед дебатами з Дональдом Трампом, коли тоді ще чинний президент зателефонував їй. Гарріс очікувала почути слова підтримки та мотивації, натомість Байден дорікнув їй за невдалий виступ на заході у Пенсильванії, де вона нібито "говорила про нього погані речі".

Демократка визнала, що у цей момент відчувала "значне розчарування та злість на нього". На її думку, Байден "не цікавився тим, як вона виступить на дебатах, а був зосереджений лише на своєму іміджі".

Попри напруження у відносинах, Гарріс стверджує, що залишається другом для експрезидента і отримала від нього вітання кілька днів тому з нагоди дня народження.