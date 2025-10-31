Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Камала Гарріс поскаржилася на "злість та розчарування" щодо Байдена

Колишня віцепрезидентка промотує свою книгу мемуарів.

Камала Гарріс поскаржилася на "злість та розчарування" щодо Байдена
Камала Гарріс і Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Кандидатка у президенти США на виборах 2024 року, колишня віцепрезидентка Камала Гарріс під час турне на підтримку своєї книги мемуарів "107 днів" розповіла про те, чому має "складні" відносини з Джо Байденом.

Як пише CNN, політикиня пригадала епізод перед дебатами з Дональдом Трампом, коли тоді ще чинний президент зателефонував їй. Гарріс очікувала почути слова підтримки та мотивації, натомість Байден дорікнув їй за невдалий виступ на заході у Пенсильванії, де вона нібито "говорила про нього погані речі".

Демократка визнала, що у цей момент відчувала "значне розчарування та злість на нього". На її думку, Байден "не цікавився тим, як вона виступить на дебатах, а був зосереджений лише на своєму іміджі".

Попри напруження у відносинах, Гарріс стверджує, що залишається другом для експрезидента і отримала від нього вітання кілька днів тому з нагоди дня народження.
