Уряд Британії не збирається прибирати Ендрю зі списку спадкоємців престолу

Ухвалити відповідний законопроєкт було б занадто складно.

Британський уряд заявив про відсутність планів щодо позбавлення сина Єлизавети ІІ Ендрю його місця у списку спадкоємців королівського престолу.

Як пише BBC, восьмий номер у переліку можливих наступників Чарльза ІІІ залишається єдиним привілеєм Ендрю - напередодні монарх оголосив про те, що його брат більше не буде мати титул принца, а також змушений залишити свою резиденцію Роял-Лодж у Віндзорі.

Попри заклики гарантувати те, що звинувачений у злочинах сексуального характеру і зв'язках з Джеффрі Епштейном експринц не стане раптом королем, уряд вважає процедуру занадто складною. Вона вимагатиме не лише схвалення парламенту, але й згоди усіх країн-членів Британської Співдружності, які визнають монарха у Лондоні главою своєї держави - наприклад, Австралії та Канади.